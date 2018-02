Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen auf "Sector Perform" belassen. Der Überschuss im Jahr 2017 sei höher ausgefallen als von ihm und vom Markt erwartet, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Am wichtigsten sei aber, dass es mit Blick auf das Aktienrückkaufprogramm nun mehr Gewissheit gebe./ajx/ag Datum der Analyse: 23.02.2018

