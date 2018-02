Düsseldorf - Die Vorgaben aus den USA hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern gut verdaut, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Am ehesten lasse sich diese Aussage an der Lunte der gestrigen Tageskerze und einem Schlusskurs im oberen Drittel der gestrigen Handelsspanne festmachen.

