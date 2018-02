Die Commerzbank hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach Zahlen von 34 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Medienkonzern habe in seinem Schlussquartal 2017 die Erwartungen übertroffen und sehr gut abgeschnitten, schrieb Analystin Sonia Rabussier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Den Einstieg des Investors General Atlantic in die Digitalsparte bezeichnete sie als attraktives Geschäft. Beides berücksichtigt die Expertin nun in ihrer Bewertung, weshalb das Kursziel steige./tav/ag Datum der Analyse: 23.02.2018

