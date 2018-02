Zuwachs für das Börsensegment Scale: Die Stemmer Imaging AG, ein führender Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie in Europa, hat die Zeichnungsphase erfolgreich abgeschlossen und den Ausgabepreis auf 34 Euro je Aktie festgelegt - und damit in der Mitte der Preisspanne. Zum Platzierungspreis war der Börsengang des bayerischen Machine-Vision-Spezialisten deutlich überzeichnet. Alle angebotenen 2,99 Mio. Aktien wurden platziert, entsprechend beläuft sich das Platzierungsvolumen inklusive der Greenshoe-Option auf 101,7 Mio. Euro. Die Erstnotiz der Stemmer Imaging AG an der Frankfurter Börse ist für den 27. Februar geplant.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info