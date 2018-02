BERLIN (Dow Jones)--Einen Tag nach der Verhandlung am Bundesverwaltungsgericht über Fahrverbote verlangt Grünen-Chefin Annalena Baerbock verpflichtende Nachrüstungen an Dieselautos. "Der Bundesverkehrsminister hat es jetzt in der Hand und muss die verpflichtende Weisung an die Autobauer erteilen, die betroffenen Fahrzeuge auf eigene Kosten technisch nachzurüsten", sagte sie der Rheinischen Post.

Baerbock warf der Bundesregierung vor, vor den mächtigen Autokonzernen zu kuschen. Diese lehnen die umfassenden Nachrüstungen mit Harnstoff-Katalysatoren an älteren Modellen ab. Nach Testversuchen beziffert der ADAC die Kosten auf 1.500 bis 3.000 Euro pro Wagen. Weil es um Millionen Fahrzeuge mit den Abgasnormen Euro 5 und Euro 4 geht, käme auf die Industrie eine Milliardenbelastung zu.

Das Bundesverwaltungsgericht hatte sich am Donnerstag nach mehrstündiger Verhandlung vertagt und will nun am Dienstag ein Urteil verkünden. Die Richter ließen sich nicht in die Karten schauen, wie sie zu Fahrverboten stehen.

Die Hälfte der Bevölkerung hält einen Bann für Selbstzünder für angemessen, um der Luftverschmutzung in Städten Herr zu werden, wie aus dem aktuellen ARD-Deutschlandtrend hervorgeht. 45 Prozent sprechen sich gegen Fahrverbote aus.

Der Städte- und Gemeindebund warnte indes noch einmal vor den drastischen Folgen eines solchen Schrittes. "Mit Fahrverboten würde man unseren Innenstädten den Stecker ziehen. Dann würde das Leben in den Kommunen teilweise zum Erliegen kommen", sagte Geschäftsführer Gerd Landsberg der Passauer Neuen Presse. Für die betroffenen Autofahrer würde das einen massiven Eingriff in ihr Alltagsleben bedeuten, dürften sie zum Beispiel nicht mehr mit ihrem Pkw zur Arbeit fahren.

February 23, 2018 03:33 ET (08:33 GMT)

