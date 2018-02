Hamburg - Volatilität ist zurück! Volatilität lässt nach! Beide Schlagzeilen liest man heute, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Welche davon stimme? Nach dem von den Aktienmärkten ausgelösten Schock vor zwei Wochen hätten sich die Märkte zum großen Teil wieder erholt, scheine es. Die Aktienkurse hätten mehr als die Hälfte ihrer Verluste wieder gutgemacht. Auch der iBoxx Index zeige für investmentgradegeratete Unternehmen nach einem kleineren Spreadanstieg wieder Beruhigung an. Sei der Risikoappetit der Investoren damit fast wieder so hoch wie Anfang Februar?

