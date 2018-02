Frankfurt - Die Marktteilnehmer befinden sich in einem Wechselbad der Gefühle, so die Analysten der Helaba.Habe sich der Abwärtsdruck am Rentenmarkt in der laufenden Woche zunächst verringert, seien mit dem FOMC-Sitzungsprotokoll in den USA zur Wochenmitte erneut Zinsängste aufgekommen. Schwächere Geschäftsklimaindices in Deutschland und Frankreich hätten hierzulande aber wieder für Rückenwind gesorgt. Weitere fundamentale Impulse werde es heute wohl nicht geben, denn bei den deutschen BIP-Zahlen und den EWU-Inflationsraten handele es sich um endgültige Werte und Revisionen seien nicht zu erwarten. Interessanter erscheinen daher die Reden der Zentralbanker, vor allem in den USA, so die Analysten der Helaba.

