Zürich (awp) - Die Credit Suisse will einen Entscheid des Appellations-Gerichts in Texas anfechten. Dabei geht es um einen Richterspruch im Streit mit dem Hedgefonds Highland Capital. Die Bank zeigt sich in einer Medienmitteilung vom Freitag nicht einverstanden mit dem Richterspruch des Appellations-Gerichts in Texas. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...