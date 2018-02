Nach dem Schulmassaker in Florida gerät die US-Waffenlobby weiter in Bedrängnis: Mehrere Unternehmen kündigen Kooperationen mit der NRA.

Nach dem Amoklauf von Parkland steigt der Druck auf die US-Waffenlobby - und ihre Unterstützer: Nachdem die amerikanische Website Think Progress eine Liste von Unternehmen veröffentlicht hatte, die die NRA fördern, haben zwei von ihnen kurzerhand angekündigt, ihre Unterstützung einzustellen.

So will die in Nebraska ansässige First National Bank of Omaha den Vertrag für NRA-Visa-Cards auslaufen lassen. "Das Feedback unserer Kunden hat uns dazu gebracht, unsere Beziehung zur NRA zu überdenken", sagte Sprecher Kevin Langin. Zum Termin des ...

