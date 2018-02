Kapazität im gesamten Abdeckungsgebiet um das Doppelte verbessert, Interferenz am Funkzellenrandbereich gilt nicht länger als wesentliche Barriere für Akzeptanz in groß angelegten Netzwerken

Blue Danube Systems, ein Anbieter intelligenter Lösungen für drahtlose Verbindungen, mit deren Hilfe Mobilfunkbetreiber die Herausforderungen des explosiven Datenwachstums angehen können, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen den kommerziellen Einsatz seiner Massive-MIMO-Lösung auf mehrfache Cluster-Zellen-Standorte erweitert hat, womit eine Kapazitätsverbesserung für direkt nebeneinanderliegende Sektoren auf bestehenden LTE-Netzwerken unter Nutzung aktueller Smartphones einhergeht.

Trotz der vorherrschenden Ansicht, dass Massive-MIMO-Systeme zentraler Bestandteil von 5G-Netzwerken sein werden, wurde bislang nicht eindeutig bewiesen, dass die Technologie über isolierte Sektoren mit hohem Bedarf hinaus tauglich ist, insbesondere hinsichtlich Problemen wie Interzellen-Interferenzen. In der Tat funktionieren gewöhnliche, rein digitale Massive-MIMO-Installationen normalerweise als geschlossene Einzelsektor-Lösungen, die unerwünschte Radiofrequenz- (RF-) Energie über den Zellenrand hinaus emittieren und damit die Leistung angrenzender Sektoren beeinträchtigen können. Dagegen beginnt Blue Danubes Ansatz für Massive MIMO bei der Sicherstellung der RF-Array-Kohärenz. In Verbindung mit digitaler Verarbeitung ermöglicht er die Definition, Platzierung und dynamische Koordination hochpräziser Strahlen, die per Software so konfiguriert werden, dass die Interferenz mit angrenzenden Sektoren minimiert und die Leistung von Cluster-Zellen verbessert wird.

Unter Einsatz seiner BeamCraft-500-Massive MIMO-Systeme ist es Blue Danube an zwei verschiedenen Standorten innerhalb eines FDD-LTE-Netzwerks eines US-amerikanischen Mobilfunkbetreibers gelungen, die Strahlen mehrerer Sektoren zu optimieren. Unter Ausnutzung der Intelligenz des maschinellen Lernens der cloudbasierten Software-Plattform BeamPlanner wurden RF-Muster erzeugt, um die Interzellen- und Intersektoren-Leistung zu optimieren und zu koordinieren. Unter Einsatz von nur zwei Strahlen konnte die Downlink-Kapazität an beiden Multisektor-Standorten um das 1,7- bis 2,0-Fache verbessert werden. Darüber hinaus wurde an wichtigen Zellenrandstandorten eine wesentliche Verbesserung der Signalqualität um 7 dB beobachtet, dies dank der präzisen Strahlensteuerungsfunktion von BeamCraft, durch die sich die Downloadgeschwindigkeit für individuelle Nutzer um das 1,7-Fache verbesserte. Blue Danube geht davon aus, dass sich in Zukunft die Kapazitäten nach dem Wechsel von zwei auf vier Strahlen um mehr als das Fünffache verbessern werden. Das Unternehmen wird im März den Betrieb mit einem zweiten Mobilfunkbetreiber an einem Multisektor-Standort in einem dichten Stadtgebiet aufnehmen.

Durch die Kombination präziser dynamischer Strahlensteuerung mit offenen Systemschnittstellen konfiguriert Blue Danube seine Massive-MIMO-Lösungen so, dass sie mit anderen Netzwerkressourcen wie den Softwarelösungen Self Optimized Network (SON), Centralized Radio Access Network (CRAN) und Open Network Application Platform (ONAP) sowie Geolokalisierung und mobilgesteuerten Analysen kompatibel sind. In Kombination mit BeamPlanner erlauben es diese Kapazitäten den Betreibern, Informationen über Netzwerknutzung und Kundenverhalten zu nutzen, um über das gesamte System hinweg ein Höchstmaß an Leistung zu erzielen.

"Wir freuen uns sehr, als erste in der Branche Kapazitätsverbesserungen für Massive-MIMO-Einsätze in Multisektor-Clusterumgebungen demonstrieren zu können", so Mark Pinto, CEO von Danube Systems. "Zusätzlich zu unseren jüngst eingeführten Multiband-Massive-MIMO-Produkten stellen wir Betreibern leistungsfähige und flexible Tools zur Verfügung, damit sie 5G-taugliche Technik in ihre vorhandenen LTE-Netzwerke nahtlos integrieren und so von wesentlichen systemweiten Kapazitätssteigerungen profitieren können."

"Die Leistung im Zellenrandbereich ist weiterhin eine große Herausforderung für rein digitale Massive-MIMO-Systeme", meinte Shiv Panwar, Professor für Elektrotechnik an der NYU und Leiter des New York State Center for Advanced Technology in Telecommunications (CATT). "Hier haben wir den ersten Leistungsnachweis für Massive MIMO in einer Clusterumgebung. Die Ergebnisse für die Multisektor-BeamCraft-Lösung von Blue Danube sind vielversprechend und zeigen, dass Massive MIMO nunmehr für den groß angelegten Einsatz auf FDD-Netzwerken tragfähig ist."

"Bislang haben wir den Einsatz von Massive MIMO nur bei individuellen Sektoren gesehen, nicht jedoch bei mehreren Sektoren, die nebeneinander liegen", sagte Joe Madden, Gründer und Chefanalyst bei Mobile Experts. "Blue Danubes Ergebnisse für Massive MIMO in Clusterumgebungen stellen einen wichtigen Meilenstein dar und liefern überzeugende Beweise, dass die Technologie über ganze Betreibernetzwerke hinweg einschneidende Auswirkungen haben kann."

Über Blue Danube Systems

Blue Danube Systems ist ein privat geführtes Start-up, das von Sequoia Capital und Silver Lake zusammen mit weiteren Investoren wie etwa AT&T finanziert wird. Die einzigartige preisgekrönte Technologie von Blue Danube verbindet intelligente Software und Hardware zu einer Massive-MIMO-Lösung, die eine deutliche Steigerung der Netzwerkkapazität ermöglicht und dafür bestehende Infrastruktur und aktuelle Mobilgeräte nutzt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bluedanube.com

Teilnahme von Blue Danube am Mobile World Congress 2018

Blue Danube wird auf dem Mobile World Congress vom 26. Februar bis am 1. März in Barcelona Vertreter haben. Blue Danube finden Sie in Halle 2 an Besucherstand 2L10.

