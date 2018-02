Christian Drastil: Bitte nicht mit einem ATX-Wert verwechseln ... Inbox: FMA warnt vor Unique | boerse-social.com 3 Kommentare M. F.: Erinnert mich an die Homepage Uniqua eines bekannten Raiffeisen-Feindes :-) ... Ist ihm aber von unbekannter Seite abgedreht worden. Christian Drastil: Uniqua ist der häufigste Tipp- oder auch Wissensfehler bei Unternehmensnamen, bei Personennamen ist es Warren Buffet statt Buffett . Quelle: Meine Wahrnehmung M. F.: Genau so ist es, in beiden Fällen :-) >>Zum Thread auf Facebook>> alle Diskussionsbeiträge unter facebook.com/groups/GeldanlageNetwork

