Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Abschlägen in den letzten Tag einer insgesamt eher richtungslosen Börsenwoche gestartet. Die Vorgaben präsentierten sich durchzogen. So hatten die US-Märkte am Vorabend eine Erholungsbewegung gezeigt, der Leitindex Dow Jones bröckelte aber nach Europaschluss noch etwas ab. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...