FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa zeigen sich im frühen Handel zum Wochenausklang zumeist etwas höher. Die Entwicklung an der Wall Street und die Kursaufschläge in Asien hatten bereits eine wieder höhere Risikobereitschaft der Investoren gezeigt. Dazu passt, dass sich die Renditen an den Anleihemärkten etwas zurückbilden. Die deutsche Zehnjahresrendite liegt aktuell bei 0,68 Prozent.

Ein wenig Hilfestellung für Aktien aus der Eurozone leistet der Euro, der nach seiner Erholung am Vortag wieder nachgibt auf rund 1,23 Dollar. Ein niedrigerer Euro verbessert die globale Wettbewerbsposition der Unternehmen.

Der DAX liegt 0,1 Prozent im Plus bei 12.479 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 macht 0,2 Prozent gut auf 3.438 Punkte.

Konjunkturseitig stehen die Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone auf der Agenda. Sie dürften aber kaum Impulse liefern, weil es sich dabei nur um die endgültigen Daten handelt. Die Prognose lautet wie die Vorabschätzung auf ein Plus im Jahresvergleich von 1,3 Prozent.

Zu den Tagesgewinnern gehören Aktien aus dem Telekomsektor, der entsprechende Subindex legt mit 1,4 Prozent mit Abstand am stärksten zu. Aktien der Branche gelten als grundsätzlich negativ mit der Entwicklung der Renditen korreliert, legen also tendenziell zu, wenn die Renditen sinken. Haupttreiber sind BT Group, die nach einer Hochstufung rund 3 Prozent steigen.

VW dürfte im Tagesverlauf Zahlen vorlegen

Nachdem sich das Bundesverwaltungsgericht am Donnerstag im Verfahren um Diesel-Fahrverbote in Städten auf eine Entscheidung erst am Dienstag vertagt hat, könnten im Autosektor zum Wochenschluss die Zahlen von VW für Gesprächsstoff und Kursbewegungen sorgen. Bei VW findet eine Aufsichtsratssitzung statt, in deren Anschluss der Autobauer gewöhnlich erste Zahlen mitteilt.

Trotz hoher Aufwendungen für Elektromobilität und immer weiter sinkender Dieselverkäufe ist VW operativ auf der Überholspur. Dank Rekordautoverkäufen und einem immer besser laufenden Nutzfahrzeuggeschäft dürfte der Konzern auch im Schlussquartal den Gewinn deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert und die eigenen Erwartungen komfortabel erreicht haben. VW, Daimler und BMW liegen durchweg knapp behauptet im Markt.

Im TecDAX fallen Xing um 1,3 Prozent. Das soziale Netzwerk hat Geschäftszahlen vorgelegt, die laut Händlern die Erwartungen getroffen haben. Bereits am Vorabend hatte Xing mitgeteilt, für das Geschäftsjahr 2017 eine 23 Prozent höhere Dividende von 1,68 Euro je Aktie zahlen zu wollen. Den Kurs stützt dies aber kaum, zumal die Aktie nicht als Dividendentitel gilt.

Als "unspektakulär" und "in line" werden die Zahlen von Rhön-Klinikum beurteilt. Die Aktie zeigt sich unverändert.

Hugo Boss profitieren von einer Hochstufung durch die UBS. Der Kurs legt um 2,0 Prozent zu. Für Aixtron geht es um 7,1 Prozent nach oben auf 14,61 Euro. Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel für die Aktie auf 18 von 12 Euro angehoben.

Valeo enttäuscht - Swiss Re und Saint-Gobain besser als erwartet

Stark unter Druck stehen Valeo mit einem Minus von 9 Prozent. Der französische Automobil-Zulieferer hat 2017 trotz eines Umsatzanstiegs weniger verdient. Als "sehr hässlich" stufen die Analysten von Evercore die Zahlen und den Ausblick von Valeo ein. Der Ausblick enttäusche sowohl beim organischen Wachstum wie auch bei der Marge. Die Analysten gehen davon aus, dass die Gewinnschätzungen in Folge für die kommenden beiden Jahre um 8 bis 10 Prozent gesenkt werden dürften.

Swiss Re legen um 3,0 Prozent zu. Der Rückversicherer hat wegen überdurchschnittlich hoher Belastungen aus Naturkatastrophen zwar einen Gewinneinbruch erlitten auf 331 Millionen Dollar, Analysten hatten aber sogar einen Rückgang auf 100 Millionen geschätzt. Zu den Gesprächen mit der japanischen Softbank teilte Swiss Re mit, der Verwaltungsrat prüfe mögliche strategische und finanzielle Implikationen einer etwaigen Partnerschaft. Dabei stünden die Interessen des Unternehmens und seiner Aktionäre im Vordergrund.

Der französische Baustoffkonzern Saint-Gobain hat im vergangenen Jahr dank eines höheren Absatzes, positiver Preistrends und Kostenkontrolle den Nettogewinn von 1,31 auf 1,57 Milliarden Euro gesteigert. Der Umsatz legte um 4,4 Prozent auf 40,81 Milliarden Euro zu. Beides fiel etwas höher aus, als von Analysten geschätzt. Die Aktie gewinnt 2 Prozent.

Für IAG geht es im frühen Handel um 3,4 Prozent nach unten. Die britisch-spanische Fluglinie hat 2017 zwar einen Rekordgewinn verzeichnet und zudem ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 500 Millionen Euro angekündigt. Allerdings überzeugt nach Aussage von Bernstein Research die Kostenseite nicht. Die IAG-Aktie gehörte im vergangenen Jahr, wie andere Luftverkehrsaktien wie beispielsweise Lufthansa auch, zu den absoluten Highflyern an der Börse.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.432,33 0,01 0,34 -2,04 Stoxx-50 3.047,69 -0,06 -1,88 -4,10 DAX 12.454,21 -0,06 -7,70 -3,59 MDAX 26.314,97 0,03 6,74 0,44 TecDAX 2.586,91 0,14 3,64 2,29 SDAX 12.107,22 -0,20 -23,77 1,85 FTSE 7.235,19 -0,24 -17,20 -5,66 CAC 5.301,30 -0,15 -7,93 -0,21 Bund-Future 159,11 0,43 -1,65 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:43 Do, 17:15 % YTD EUR/USD 1,2311 -0,14% 1,2286 1,2319 +2,5% EUR/JPY 131,54 -0,04% 131,56 131,74 -2,8% EUR/CHF 1,1509 +0,06% 1,1502 1,1516 -1,7% EUR/GBP 0,8810 -0,27% 0,8816 1,1317 -0,9% USD/JPY 106,85 +0,11% 107,09 106,95 -5,2% GBP/USD 1,3973 +0,12% 1,3934 1,3940 +3,4% Bitcoin BTC/USD 9.947,86 -0,05% 9.854,90 9.939,11 -30,74 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,63 62,77 -0,2% -0,14 +3,7% Brent/ICE 66,27 66,39 -0,2% -0,12 +0,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.328,87 1.332,07 -0,2% -3,21 +2,0% Silber (Spot) 16,58 16,61 -0,2% -0,03 -2,1% Platin (Spot) 996,05 997,50 -0,1% -1,45 +7,2% Kupfer-Future 3,22 3,24 -0,6% -0,02 -2,4% ===

