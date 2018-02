Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Abschlägen in den letzten Tag einer insgesamt eher richtungslosen Börsenwoche gestartet. Die Vorgaben präsentierten sich durchzogen. So hatten die US-Märkte am Vorabend eine Erholungsbewegung gezeigt, der Leitindex Dow Jones bröckelte aber nach Europaschluss noch etwas ab. Die Märkte in Asien zeigten sich dagegen freundlich. Beherrschendes Thema an den Märkten bleibt die Normalisierung der Geldpolitik durch die Notenbanken.

Am Markt sei weiterhin eine hohe Nervosität zu spüren und die Anleger hätten ein wachsames Auge auf die US-Renditen, hiess es am Markt. Diese konsolidierten zurzeit, befänden sich aber weiterhin auf einem hohen Niveau. Von Konjunkturseite sind aus den USA am Freitag keine Daten angesagt, aus der Eurozone werden am späten Vormittag dagegen Kennzahlen zur Preisentwicklung erwartet. Am Schweizer Markt stehen die SMI-Werte Swiss Re und Sika nach Jahreszahlen im Fokus.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,24% tiefer bei 8'945,81 Punkten, womit er auch auf Wochensicht leicht nachgibt. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt 0,15% nach auf 1'475,74 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,25% auf 10'296,58 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 22 im Minus und acht im Plus.

Klar höher stehen Swiss Re (+2,8%). ...

