Kanadischer Inflationsbericht scheint heute die wichtigste Veröffentlichung zu sein Einige Reden von Zentralbankmitgliedern (insbesondere von der Fed) sind für heute geplant Zählung der Öl-Förderanlangen könnte den Rohstoffpreis am Ende der Woche beeinflussen

Zusammenfassung:Im frühen Handel gehört der kanadische Dollar zu den Währungen, die am wenigsten gegenüber dem US-Dollar verlieren (zum Zeitpunkt des Schreibens der beste Performer). Allerdings könnte sich heute Nachmittag alles ändern, wenn der Inflationsbericht veröffentlicht wird. Darüber hinaus wird es einige Reden von Zentralbankmitgliedern geben, sowie das Riksbank-Sitzungsprotokoll und das wöchentliche Update zu der Veränderung der aktiven Öl-Förderanlagen in den USA. 9:30 Uhr - Riksbank-Sitzungsprotokoll: Der Bericht des letzten Treffens könnte Hinweise auf den nächsten Zinsschritt geben (die Bank wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte eine Änderung vornehmen). Seit dem letzten Treffen hatten wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...