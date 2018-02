Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Berlin (pts010/23.02.2018/10:15) - "Ein jeder Faktenlage unzugänglicher links-ideologischer Anti-Trumpismus, geradezu pathologische Islamanbiederung und von massivem antijüdischem Vorbehalt geprägte Israel-Delegitimierung dürften der maßgebliche Grund dafür sein, dass sich die europäischen Staaten - von den Vernunft-getragenen Gegnern dieser suizidalen Politik aus Osteuropa abgesehen - wieder einmal gegen die USA und Israel gestellt haben." (Rafael Korenzecher) Lesen Sie das vollständige Kommentar auf PRIKK > http://bit.ly/2ELhyNE Über den Autor: Dr. Rafael Korenzecher ist Herausgeber der Jüdischen Rundschau. Er lebt in Berlin. PRIKK.WORLD ist eine europäische Alternative zu Facebook, die dem User kostenlos anbietet: Blogs, Social Media, Marktplatz, Jobplattform, Crowdfunding und tagesaktuelle News. Jeder User hat einen kostenlosen Blog auf PRIKK, der in der Rubrik "Meinungen" der in den tagesaktuellen Nachrichten von PRIKK ausgespielt wird. Die Kommentare drücken nicht die Haltung von PRIKK aus. Mehr über PRIKK > http://www.prikk.world . Auf PRIKK gilt: Im Zweifel für die Meinungsfreiheit. Sie wollen mehr aktuelle Kommentare auf PRIKK lesen > https://www.prikk.world/meinungen/user-blog (Ende) Aussender: Prikk GmbH Ansprechpartner: Naftali Neugebauer E-Mail: naftali.neugebauer@prikk.world Website: www.prikk.world Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180223010

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2018 04:15 ET (09:15 GMT)