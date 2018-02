Berlin (ots) - rent24 eröffnet seinen ersten Coliving Space im Zentrum von Chemnitz. Als einer der führenden Coworking und Coliving Anbieter Europas stellt das Unternehmen auf über 2.200 Quadratmetern flexible Übernachtungsmöglichkeiten für sowohl Startups und Freelancer als auch Studenten, Business-Nomaden oder Vielreisende zur Verfügung. Das Angebot reicht von stylischen Boutique Hostels bis hin zu Mikroapartments für die Langzeitmiete. "Wir bieten ein Komplettpaket", erklärt Robert Bukvic, Founder und CEO der rent24 GmbH. Wie im Coworking Space müssen sich auch die Mieter im Coliving Space keine Sorgen um das Drumherum, wie Ausstattung, Internet oder den Reinigungsservice machen. "Die rent24-Mitglieder sollen sich ganz auf sich selbst konzentrieren können und rundum wohlfühlen."



Dazu beitragen sollen die kreativ gestalteten Räume im einzigartigen rent24-Design. Größtes Unterscheidungsmerkmal zu herkömmlichen Übernachtungsmöglichkeiten sind aber vor allem die Gemeinschaftsräume. "Durch die gemeinschaftlichen Lounge- und Küchenbereiche haben Mieter die Möglichkeit, auf ungezwungene Weise Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen und schnell Anschluss zu finden", erklärt Bukvic. Mit regelmäßig abgehaltenen Events oder gemeinsamen Sport- und Freizeitkursen wird die Community zusätzlich gefördert.



Direkt im Zentrum der Innenstadt gelegen, ist der Coliving Space umgeben von zahlreichen Restaurants, Cafés und Museen. In der Chemnitzer Stadthalle nebenan, können außerdem Konzerte, Opern oder Musicals besucht und bewundert werden.



Über rent24



rent24 bietet neben flexiblen und effizienten Arbeitsplätzen auch Übernachtungsmöglichkeiten in eigenen Mikroapartments und Boutique Hostels sowie Möglichkeiten zum Vernetzen mit Gleichgesinnten. Vom allein arbeitenden Startup-Entrepreneur bis hin zu etablierten Unternehmen mit großen Teams ermöglicht rent24 allen Vorteile der Share-Economy-Gemeinde. Weitere Informationen unter www.rent24.com.



