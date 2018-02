Daun (ots) -



Sport im TV ist nicht mehr so einfach wie früher: Neue Internet-Anbieter wie DAZN und Amazon veranstalten alljährlich ein Wettbieten mit alten Hasen wie Sport1 und Eurosport auf begrenzte Teil-Angebote und investieren kräftig in den Sport-TV-Markt. Damit machen sie nicht nur Sky zu schaffen, sondern auch dem Zuschauer. InfoDigital wirft einen Blick auf die Entwicklung des Sport-TVs und nimmt die Zukunftspläne von Sport1 und Amazon unter die Lupe. Schritt für Schritt zeigen wir zudem, wie einfach Sport mit dem neuen Streaming Dienst DAZN auf den Bildschirm kommt. Auch verlosen InfoDigital und DAZN ein DAZN-Jahresabo.



Außerdem in dieser Ausgabe:



Die neue hybride TV-Plattform Diveo bringt den Wettbewerb um die deutschen Satelliten-TV-Haushalte noch einmal in Schwung. Mit über 50 HD-Sendern, mehr als 20 Premium-Kanälen, rund 30 Mediatheken, einer VoD-Videothek sowie cleveren Cloud-Funktionen für mobile Endgeräte hält Diveo einige exklusive Extras bereit. Die neue VoD-Plattform Indie Switch stellen wir ebenfalls vor. Unser 32 Seiten Extraheft Satfinder mit allen Frequenzen der beliebtesten Satelliten liegt ebenfalls wieder mit bei. Finden Sie auch einen Überblick aller in Deutschland via Satellit empfangbaren Ultra HD-Sender und deren Programm. Begleitend geben wir einen Ausblick auf die kommende TV-Geräte-Generation und testen 4K-XXL Fernseher, die ihr Geld wert sind. Zudem nehmen wir den TechniSat Wideband-Einkabelrouter TechniRouter 9/4x16, den Alpsat Satfinder 5 HD Pro, drei DAB+ Digitalradios und einen Bluetooth Audio-Transmitter unter die Lupe. Bei DAB+ Digitalradio schreiten die Entwicklungen nicht nur in Deutschland, sondern auch im übrigen Europa immer schneller voran. Eine neue Initiative möchte DAB+ sogar zum europäischen Radio-Standard machen.



Dies und vieles mehr lesen Sie in der InfoDigital 3/2018 (Nr. 360), die ab Freitag, 23. Februar 2018 im Handel sowie als E-Paper und in gedruckter Form unter https://goo.gl/YF3WCX erhältlich ist.



