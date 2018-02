Arlington, Virginia und London (ots/PRNewswire) - Interstate Hotels & Resorts (http://www.interstatehotels.com/) - ein führendes, weltweit tätiges Hotelmanagementunternehmen von als Franchise-Marke und unabhängig geführten Hotels und Resorts - gibt die Ernennung von Rogier Hurkmans zum regionalen Vizepräsidenten des Bereichs Operations für Kontinentaleuropa bekannt. Hurkmans untersteht Ken McLaren, dem geschäftsführenden Vizepräsidenten des Bereichs International Operations, und wird dabei helfen, die regionale, mehrsprachige Betriebsplattform des Unternehmens aufzubauen, Exzellenz im Betrieb zu gewährleisten und eine optimale Rentabilität für die verwalteten Hotels zu erzielen.



"Wir freuen uns, Rogier Hurkmans in unserem Führungsteam für Kontinentaleuropa begrüßen zu dürfen, während wir die Immobilien-Ressourcen in der Region weiter verbessern", so McLaren. "Rogier wird unser Team während unseres weiteren Wachstums stärken, und seine umfangreiche Erfahrung mit Qualitätsmetriken und im Erzielen optimaler Hotelergebnisse beim gleichzeitigen Aufbau andauernder Partnerschaften mit unseren Eigentümergruppen wird für unsere kontinentaleuropäische Plattform integral sein."



Hurkmans kommt mit über 30 Jahren Erfahrung im Hotelgewerbe zu Interstate. In seiner letzten Position als Cluster General Manager des Wyndham Dubai Marina und des TRYP by Wyndham Dubai gründete und implementierte Hurkmans erfolgreich eine Clusterorganisation und trieb den Umsatz und das Ertragsmanagement voran, während er den alltäglichen Betrieb überwachte. Als Geschäftsführer prestigeträchtiger Hotels wie das Steigenberger Hotel Berlin und das Crowne Plaza Brussels-Le Palace hat Hurkmans eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Erhöhung von Marktanteilen sowie der Repositionierung von Immobilien und erhält stetig Anerkennung für außerordentliche Gästezufriedenheit und Qualität. Hurkmans bereichert die Position auch durch seine Mehrsprachigkeit: Er spricht fließend Englisch, Niederländisch und Deutsch und besitzt Französischkenntnisse.



In der Position eines Weltmarktführers beim Hotelmanagement durch Drittanbieter werden die Ergebnisse eines jeden von Interstate Hotels & Resorts verwalteten Hotels auf der ganzen Welt von den tiefgreifenden Erfahrungen des Unternehmens in sämtlichen Segmenten der Übernachtungsbranche und Anlagekategorien vorangetrieben. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.interstatehotels.co.uk oder weltweit unter www.interstatehotels.com.



Über Interstate Hotels & Resorts



Interstate Hotels & Resorts ist ein führendes, weltweit tätiges Hotelmanagementunternehmen mit Sitz in den USA. Es betreibt Hotels, Resorts, Konferenzzentren und unabhängige Hotels mit vollem oder ausgewähltem Service unter verschiedenen Markennamen. Das weltweite Portfolio von Interstate umfasst derzeit 540 Hotels in 12 Ländern, wozu auch unter Vertrag genommene Hotels gehören, die sich im Bau oder in der Entwicklung befinden. Die erfahrenen Geschäftsführer, branchenführenden Plattformen und umfassenden Managementkapazitäten des Unternehmens bescheren den Gästen ein außergewöhnliches Hotelerlebnis und den Hotelbesitzern und -investoren eine optimale Rendite. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.interstatehotels.co.uk oder weltweit unter www.interstatehotels.com.



WEITERE PRESSEINFORMATIONEN: KERRI CRANNIS/MORGAN KING THE ZIMMERMAN AGENCY - 850.668.2222 KCRANNIS@ZIMMERMAN.COM



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/644493/Interstate_Hotels_a nd_Resorts_Rogier_Hurkmans.jpg



OTS: Interstate Hotels & Resorts newsroom: http://www.presseportal.de/nr/65282 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_65282.rss2