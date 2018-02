Wien - Das gestern veröffentlichte Protokoll zur EZB-Zinssitzung bestätigt unsere Ansicht, dass die Notenbank in den kommenden Monaten bereit ist, ihre Kommunikation zur beabsichtigten Geldpolitik zu modifizieren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Erstens sei dargelegt worden, dass mit fortschreitendem Aufschwung ein unveränderter Maßnahmenmix zunehmend expansiver wirke. Auch wenn eine veränderte Wortwahl im Jänner noch als verfrüht angesehen worden sei, so sollte sich im Jahresverlauf die Kommunikation im Gleichklang zur Wirtschaftseinschätzung weiterentwickeln. Dabei sei von einigen Ratsmitgliedern insbesondere der "easing bias" bezüglich des Anleihekaufprogramms ins Auge gefasst worden. Sollte - wie von den Analysten prognostiziert - die Inflationsrate im Frühjahr anziehen, so dürfte die EZB wohl zur Jahresmitte beschließen, das Anleihekaufprogramm im September bzw. bis spätestens Ende des Jahres einzustellen.

