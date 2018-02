Frankfurt - Für die langfristige Geldanlage sind Aktien sehr sinnvoll, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews" im Kommentar zum MARS 10 UI Fonds (ISIN DE000A1WZ082/ WKN A1WZ08).Keine andere Anlageklasse verzeichne auf lange Sicht so positive Renditen wie Aktien. Wer sein Geld in den breiten Aktienmarkt investiere, könne auf lange Sicht mit einer Rendite von 6% bis 8% p.a. rechnen. Doch die Sache habe einen Haken: Diese Renditeerwartung für den gesamten Aktienmarkt gelte nicht für die einzelnen Aktien.

Den vollständigen Artikel lesen ...