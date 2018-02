(neu: mehr Stimmen, Aktienkurs)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein starkes Nutzerwachstum und eine höhere Dividende waren den Aktien von Xing am Freitag kein positiver Kurstreiber. Nach zögerlichem Start tauchten sie zeitweise mit mehr als 1 Prozent ins Minus ab. Zuletzt zeigten sie sich mit einem Abschlag von 0,73 Prozent auf 272 Euro nur leicht davon erholt. Sie gehörten zum hinteren Drittel im TecDax , der zeitgleich etwas höher tendierte.

Einem Händler zufolge sind gute Geschäftszahlen kein Kurstreiber mehr, nachdem das Papier am Vortag schon Vorschusslorbeeren erhalten hatte. Begünstigt durch einen positiven Kommentar der Experten von Oddo BHF waren sie am Donnerstag schon deutlich um mehr als 4 Prozent gestiegen. Für einen Sprung über die zuletzt umkämpfte Marke von 275 Euro fehlten nun die nötigen Impulse, die auch nicht von einem Ausblick kamen. Einige Börsianer monierten hier die fehlenden Aussagen.

Am Markt hieß es, dass das Online-Karrierenetzwerk mit soliden Eckdaten für das vergangene Jahr die Erwartungen weitgehend erfüllt habe. Rund zwei Millionen Neumitglieder haben sich 2017 angemeldet - so viele wie nie zuvor. Der operative Gewinn (Ebitda) war vor diesem Hintergrund um 22 Prozent gestiegen und traf so die im November angehobenen Unternehmensziele. Unter dem Strich bremsten aber hohe Personal- und Marketingkosten sowie Abschreibungen das Ergebnis: Der Überschuss legte um 10 Prozent auf rund 26 Millionen Euro zu.

Von einer nach oben geschraubten Dividende zeigten sich Beobachter und Investoren ebenso nicht überrascht. Der Xing-Vorstand hatte am Vorabend bereits die Auszahlung von 1,68 Euro je Aktie vorgeschlagen. Im vergangenen Jahr waren 1,37 Euro je Aktie an die Aktionäre geflossen./tih/kro/jha/

