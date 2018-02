Zürich (ots) - Die Business- und IT-Beratung Q_PERIOR schliesst

das Geschäftsjahr 2017 mit einem deutlichen Plus ab: Mit einem

Gesamtumsatz von 57 Millionen Schweizer Franken wächst das

Beratungsunternehmen in der Schweiz um starke 71 Prozent. Hauptgrund

für das Wachstum ist die Fusion mit P5group, aber auch innovative

Kundenprojekte und der kontinuierliche Ausbau der

Beratungsleistungen.



Im Geschäftsjahr 2017 verzeichnet die Schweizer Niederlassung der

Q_PERIOR erneut ein deutliches Wachstum gegenüber dem Vorjahr und

baut somit seine Position im Schweizer Beratungsmarkt aus. "Im

Bankenumfeld konnten wir unser Beratungsportfolio durch den

Zusammenschluss mit der P5group Holding erweitern. Darüber hinaus

erzielten wir einen Wachstumsschub im Bestands- sowie

Neukundengeschäft in den Branchen Versicherungen, Öffentlicher Sektor

und Industrie", erklärt Hasan Tekin, Geschäftsführer Q_PERIOR

Schweiz, den kontinuierlichen Ausbau des Schweizer Markts. Auch die

Bilanz der Q_PERIOR Gruppe verzeichnet mit einem Gesamtumsatz von 177

Millionen Euro eine Steigerung um 35 Prozent.



Digitale Lösungen gefragt



Bei Kundenprojekten stehen vermehrt digitale zukunftsweisende

Technologien im Fokus: "2017 verknüpften wir bei einem Versicherer

künstliche Intelligenz mit Chatbot-Technologie, implementierten bei

einer Grossbank Robo Advisor und unterstützten eine Bahngesellschaft

dabei, das Störungsmanagement für Zugtüren mithilfe von

IoT-Technologie massgeblich zu verbessern", zählt Hasan Tekin

beispielhaft auf. Diese Trends und Entwicklungen haben aber auch in

der Consulting-Branche selbst grosse Relevanz. "Für uns als

Beratungsunternehmen sind diese Innovationsthemen und Technologien

ebenfalls wichtige Treiber, die unsere Arbeitsweise und unser

Beratungsangebot entscheidend verändern", so Tekin. "Faktoren wie

Agilität, starke Partnerschaften sowie schlanke, skalierbare und

digitalisierte Prozesse gewinnen immens an Bedeutung."



Mitarbeiterwachstum fördert Unternehmenserfolg



Zum Ende des Jahres 2017 zählt die Q_PERIOR Gruppe mehr als 1000

Berater und plant für 2018 über 30 Neueinstellungen im Schweizer

Markt. Im Rekrutierungsprozess liegt der Schwerpunkt unter anderem

auf Beratern, die auf neue oder zukunftsweisende Themen spezialisiert

sind.



Zum Unternehmen:



Q_PERIOR ist eine inhabergeführte Business- und IT-Beratung mit

Standorten in Deutschland, Schweiz, Österreich, England, USA, Kanada

und Bosnien-Herzegowina. Q_PERIOR unterstützt Grossunternehmen und

grosse Mittelstandsunternehmen mit integrierter Fach- und

IT-Kompetenz.



Neben der Spezialisierung auf die Branchen Versicherungen, Banken,

Touristik, Transport & Logistik, Automotive, Energie & Industrie und

öffentlicher Sektor bietet Q_PERIOR ein branchenübergreifendes

Beratungsspektrum in den Bereichen Audit & Risk, Business

Intelligence, Finanzen & Controlling, Kundenmanagement, Projekt- &

Implementierungsmanagement, Strategisches IT-Management, Supply Chain

Management und Technologie. Über alle Bereiche hinweg setzt Q_PERIOR

erfolgreich Projekte um, die Unternehmen in Zeiten der digitalen

Transformation wettbewerbsfähiger machen.



Kunden (Auswahl): A1, Allianz, ASFiNAG, Audi, BIAC Business

Insurance Application Consulting, Basler Versicherung, BMW,

Commerzbank, DEVK, DZ Bank, EnBW, ERGO, Generali, Helvetia, Hannover

Rück, Infineon Technologies, Linde, MAN, Max-Planck-Gesellschaft,

Merkur Versicherung, Paysafe Card, Provinzial NordWest, Saubermacher,

Siemens, Schweizerische Bundesbahnen (SBB), Die Schweizerische Post,

Swisscom, Swiss Re, Talanx, Verbund, Vienna Insurance Group,

Volkswagen, Wüstenrot & Württembergische





