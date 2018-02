Laufen (ots) -



Die EGK-Gesundheitskasse freut sich, dass sie die Tessiner

Orientierungsläuferin Elena Roos als Botschafterin gewinnen konnte.

Gemeinsam mit der heimlichen Favoritin der diesjährigen

OL-Europameisterschaften vom 6. bis 13. Mai 2018 im Tessin will das

Baselbieter Versicherungsunternehmen sein Engagement für Gesundheit

und Prävention weiter ausbauen.



Als einzige Gesundheitskasse der Schweiz legt die EGK Wert darauf,

nicht erst dann für ihre Versicherten da zu sein, wenn es darum geht,

dass Arztrechnungen bezahlt werden müssen. Stattdessen ist es uns ein

Anliegen, mit sinnvoller Prävention und Gesundheitsförderung

Krankheiten vorzubeugen. Aus diesem Grund engagiert sich die

EGK-Gesundheitskasse seit einigen Jahren für den Orientierungslauf,

verkörpert auch in der EGK-Gesundheitsbotschafterin Simone

Niggli-Luder. Und deshalb freut es uns besonders, dass wir pünktlich

zur diesjährigen Europameisterschaft im Orientierungslauf, die vom 6.

bis 13. Mai im Tessin stattfinden wird, auch die Tessiner

Orientierungsläuferin Elena Roos als EGK-Botschafterin gewinnen

konnten.



Elena Roos ist seit 2015 Teil des OL-Nationalkaders und konnte

insbesondere in der Saison 2017 unter anderem mit ihrem ersten

Weltcup-Sieg in der Königsdisziplin Langdistanz und ihrem 2. Rang

über die Mitteldistanz am EGK-OL-Weltcup-Final in Grindelwald grosse

Erfolge feiern. Kein Wunder wird sie 2018 an der Europameisterschaft

in ihrem Heimatkanton als Geheimfavoritin gehandelt.



Gemeinsam mit der EGK-Gesundheitskasse will die 27-Jährige nicht

nur Breitensportler und Nachwuchstalente für den Orientierungslauf

begeistern, sondern sie engagiert sich gleichzeitig für ein

ausgewogenes und genussvolles Gesundheitsleben, weshalb sie auch die

interaktive Gesundheitsplattform Vituro unterstützen wird, die von

der EGK-Gesundheitskasse 2016 lanciert und deren Angebot seither

laufend ausgebaut wird.



