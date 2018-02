FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS MONEYSUPERMARKET TARGET TO 315 (330) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS NORTHGATE PRICE TARGET TO 450 (600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RATHBONE BROTHERS TARGET TO 2660 (2770) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 185 (170) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS SHIRE PRICE TARGET TO 4500 (6000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BT GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 310 (320) PENCE - BERENBERG RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 670 (601) PENCE - 'HOLD' - CANACCORD CUTS MONEYSUPERMARKET.COM TO 'HOLD' ('BUY') - CFRA CUTS BAT PRICE TARGET TO 5000 (5600) PENCE - 'HOLD' - CFRA RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1900 (1500) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 800 (950) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES PLAYTECH PRICE TARGET TO 1070 (1060) PENCE - FTSE-INDIKATION +0.13% TO 7262 (CLOSE: 7252.39) POINTS BY IG - FTSE-INDIKATION -0.09% TO 7246 (CLOSE: 7252.39) POINTS BY IG - GOLDMAN RAISES JUST EAT PRICE TARGET TO 1040 (920) PENCE - 'CONV. BUY LIST' - JEFFERIES CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6370 (6650) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS BAE SYSTEMS TO 'UNDERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 550 (555) PENCE - JPMORGAN CUTS MONEYSUPERMARKET.COM PRICE TARGET TO 330 (350) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY CUTS PETROFAC TO 'UNDERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - RBC CAPITAL CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 560 (575) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS CUTS COUNTRYWIDE PRICE TARGET TO 75 (100) PENCE - 'SELL'



