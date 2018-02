Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Jena (pts013/23.02.2018/10:50) - Der europäische Security-Hersteller ESET erweitert sein Produktportfolio für Managed Service Provider (MSP) um das neue ESET Direct Endpoint Management Plugin. Ab sofort profitieren Service-Anbieter von einer schnelleren und verbesserten Installationsroutine sowie zentraler Verwaltung aller ESET-Endpoint-Lösungen - und das ohne zusätzliches Management-Tool. Direktes Managing der Clients Bislang galt der ESET Remote Administrator (ERA) als Dreh- und Angelpunkt für die Verwaltung der ESET-Endpoint-Lösungen. Seine Plugins für RMM (Remote Monitoring and Managing) sowie PSA (Professional Service Administration) - z.B. für AUTOTASK, ConnectWise, Kasaya und Salesforce - erleichtern ESET MSP Partnern die Integration, Wartung und das Lizenzmanagement in bestehenden Systemen. Ab sofort geht es noch einfacher und direkter: Das neue ESET Direct Endpoint Management Plugin ermöglicht eine unmittelbare Verbindung zwischen dem Service-Provider und den ESET Clients. So lassen sich alle Installationen, Konfigurationen und Prüfungen auch ohne ERA von der gewohnten Umgebung aus zentral steuern - und zwar ohne Leistungs- oder Funktionalitätseinbußen. Zudem bietet ESET eine neue Funktion für alle RMM Tools an, die Kommandozeilenbefehle und lokale Agenten unterstützen. Per Kommandozeilenbefehl lassen sich Informationen über Prüfungen und den aktuellen Status der eingesetzten ESET-Lösungen anzeigen. "Security as a Service wird zu einem immer wichtigeren Thema und wir möchten unseren MSPs bei allen damit verbundenen Herausforderungen zur Seite stehen", erklärt Jeronimo Valera, Director of Global Sales bei ESET. "Deshalb fokussieren wir uns bei der Entwicklung unserer Tools und Lösungen immer darauf, sie so zuverlässig und effizient wie möglich zu gestalten." Kooperation mit ConnectWise Das Plugin wurde für ConnectWise als ersten Hersteller in Zusammenarbeit erstellt. ESET Direct Endpoint Management stellt eine direkte Verbindung zwischen ESET-Endpoints und der ConnectWise Automate-Konsole her. Das Plugin nutzt den vorhandenen ConnectWise-Agenten, um die Bereitstellung und Verwaltung zu gewährleisten. "Uns verbindet eine lange, starke Partnerschaft mit ESET. Aufgrund der bisherigen Zusammenarbeit wissen wir, dass wir es mit einem zuverlässigen und professionellen Technologieunternehmen zu tun haben", erklärt Travis Vigneau, Director of Channel Sales and Alliances bei ConnectWise. "Das neue Plugin zeigt, dass ESET sein Angebot für das gesamte Ökosystem kontinuierlich verbessert." Mehr Informationen über das ESET MSP-Programm finden sich unter folgendem Link: https://www.eset.com/de/business/partner/msp (Ende) Aussender: FleishmanHillard Germany GmbH Ansprechpartner: Carolin Westphal Tel.: +49 (0)89 230 31 692 E-Mail: eset-pr@fleishmaneuorpe.com Website: www.eset.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180223013

February 23, 2018 04:50 ET (09:50 GMT)