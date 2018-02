(NEU: Ausgabepreis Stemmer Imaging)

=== Stemmer Imaging AG Erstnotiz: 27.02.2018 Branche: Industrielle Bildverarbeitung Unternehmenssitz: Puchheim Segment: Scale (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse Zeichnungsfrist: 12. bis voraussichtlich 22. Februar 2018 Bookbuildingspanne: 32,00 bis 36,00 Euro Emissionsvolumen: 101,7 Millionen Euro bzw 2,99 Millionen Aktien, davon 1,5 Millionen Aktien aus Kapitalerhöhung, 1,1 Millionen Aktien von Altaktionärin SI Holding GmbH Unternehmensbewertung: 221 Millionen Euro Greenshoe: 390.000 Aktien aus Umplatzierung von Altaktien Emissionspreis: 34,00 Euro Konsortialführer: Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner Börsensymbol: S9I ISIN: DE000A2G9MZ9 WPKN: A2G9MZ Siemens Healthineers AG Erstnotiz: 1. Halbjahr 2018, "Intention to float" bereits angekündigt Branche: Gesundheits- und Medizintechnik Unternehmenssitz: München Segment: Prime Standard an der Börse Frankfurt Emissionsvolumen: geschätzt 15 bis 25 Prozent, Volumen bis zu 10 Milliarden Euro Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 40 Milliarden Euro Konsortialführer: Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan Konsortialmitglieder: BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Citigroup und UBS Deutsche Asset and Wealth Management (künftig DWS, Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank) Erstnotiz: zwischen Anfang 2018 und März 2019, Ankündigung der "Intention to float" möglicherweise am 26. Februar 2018 Branche: Finanzen / Vermögensverwaltung Unternehmenssitz: Frankfurt Emissionsvolumen: geschätzt 25 Prozent des Grundkapitals Unternehmensbewertung: bis zu 8 Milliarden Euro Cyan AG Erstnotiz: 1. Halbjahr 2018 Branche: IT-Sicherheitslösungen Unternehmenssitz: München Segment: Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse ISIN: DE000A2E4SV8 WPKN: A2E4SV Homes & Holiday AG Erstnotiz: "vor der Sommerpause" 2018 Branche: Franchise-Immobilienmakler für Ferienimmobilien Unternehmenssitz: München Segment: m:access der Münchener Börse Unternehmensbewertung: geschätzt im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich Konsortialführer: GBC AG und der GBC Kapital GmbH Home24 (Großaktionär: Rocket Internet) Erstnotiz: eventuell Frühsommer 2018 Branche: Onlinemöbelhandel Unternehmenssitz: Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt 400 bis 500 Millionen Euro ISIN: DE000A14KEB5 WPKN: A14KEB Knaus Tabbert Group Erstnotiz: eventuell 1. Halbjahr 2018 Branche: Hersteller von Freizeitfahrzeugen Unternehmenssitz: Jandelsbrunn ISIN: DE0006296106 WPKN: 629610 Knorr-Bremse AG Erstnotiz: eventuell Sommer oder Herbst 2018 Branche: Bremssysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge Unternehmenssitz: München Unternehmensbewertung: geschätzt rund 8 Milliarden Euro Konsortialführer: voraussichtlich Deutsche Bank, JP Morgan und Morgan Stanley ISIN: DE0007292104 WPKN: 729210 Springer Nature Erstnotiz: möglicherweise 2018 Branche: Wissenschaftsverlag Unternehmenssitz: Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 5 Milliarden Euro Konsortialführer: voraussichtlich JPMorgan und Morgan Stanley FCR Immobilien AG Erstnotiz: "2018 oder später eine mögliche Option" Branche: Kauf und Betrieb von Fachmarkt- und Einkaufszentren Unternehmenssitz: München 1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications) Erstnotiz: 2018 oder später Branche: Software Novomatic Erstnotiz: eventuell 2018 (ursprünglich 2. Halbjahr 2017) Branche: Glücksspieltechnik Unternehmenssitz: Gumpoldskirchen/Österreich Wintershall Dea (nach geplanter Fusion von Wintershall und Dea) Erstnotiz: "mittelfristig" Branche: Öl und Gas Unternehmenssitz: Kassel / Hamburg Biontech (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG) Erstnotiz: 2018 oder 2019 Branche: Biotechnik Unternehmenssitz: Mainz Nfon AG (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG) Erstnotiz: möglicherweise 2018 Branche: Cloud-Telefonsysteme Unternehmenssitz: München Digital Commerce (Bereich von Prosiebensat1) Erstnotiz: eventuell bis Frühjahr 2019 Branche: E-Commerce (u.a. Vergleichsportal Verivox, Partnerbörse Parship) Unternehmenssitz: München Takko Fashion Erstnotiz: offen, Börsengang eine von mehreren Optionen Branche: Modeeinzelhandel Unternehmenssitz: Telgte Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG Erstnotiz: offen Branche: Gewerbeimmobilien Unternehmenssitz: Eschborn Westwing Home & Living GmbH (Großaktionär: Rocket Internet) Erstnotiz: offen Branche: Online-Möbelhändler Unternehmenssitz: München Awin AG (gemeinsame Tochter von Axel Springer und United Internet) Erstnotiz: offen Branche: Affiliate-Marketing (Zusammenbringen von Werbetreibenden und Werbeträgern im Internet) Unternehmenssitz: Berlin ISIN: DE0005002497 WPKN: 500249 OD-OS GmbH (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG) Erstnotiz: offen Branche: Medizintechnik Unternehmenssitz: Teltow Vibracoustic (Tochter des Freudenberg-Konzerns) Erstnotiz: Börsengang ist Option Branche: Schwingungstechnik mit Lagern, Federn und Dämpfern für Pkw und Lkw Unternehmenssitz: Darmstadt Ottobock Erstnotiz: nach 2020 Branche: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel Unternehmenssitz: Duderstadt/künftig Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro ===

