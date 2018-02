EINLADUNG AN DIE MEDIEN

Bilanzmedienkonferenz: Präsentation des Jahresendergebnisses 2017

Sehr geehrte Medienschaffende,

Die Medienmitteilung zum Jahresendergebnis 2017 von Panalpina wird am 7. März 2018 um 7:00 Uhr über diesen Kanal sowie unseren (Newsroom: http://newsroom.panalpina.com/) veröffentlicht.

Gerne laden wir Sie anschliessend zur Bilanzmedienkonferenz am neuen SIX-Standort ein:

Mittwoch, 7. März 2018, um 11:00 Uhr, (SIX ConventionPoint: https://www.conventionpoint.ch/dam/download/anfahrtsbeschreibung-conventionpoint-six.pdf) in Zürich 10:30 Kaffee & Anmeldung 11:00 Beginn der Bilanzmedienkonferenz Präsentation (Deutsch) Stefan Karlen, CEO Präsentation (Deutsch) Robert Erni, CFO 11:30 Q&A (Deutsch / Englisch) Stefan Karlen, CEO; Robert Erni, CFO 11:45 bis 13:00 Einzelinterviews Stehlunch (Apéro riche)

Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme bis spätestens Montag, 5. März 2018, per E-Mail an (sandro.hofer@panalpina.com: mailto:sandro.hofer@panalpina.com).

Beachten Sie, dass die Bilanzmedienkonferenz zum ersten Mal (am neuen Standort der SIX an der Pfingstweidstrasse 110 in Zürich: https://www.conventionpoint.ch/dam/download/anfahrtsbeschreibung-conventionpoint-six.pdf) stattfindet.

Falls Sie teilnehmen, bitten wir Sie auch, uns mitzuteilen, ob Sie ein Kurzinterview mit Stefan Karlen oder Robert Erni wünschen. Wir versuchen, Ihre Wünsche so gut wie möglich zu berücksichtigen. Insgesamt steht für alle Interviews nach der Bilanzmedienkonferenz ein Zeitfenster von ungefähr einer Stunde zur Verfügung. Über den Zeitpunkt und die verfügbare Interviewzeit werden wir Sie vor Ort informieren.

Wir würden uns freuen, Sie an der Bilanzmedienkonferenz begrüssen zu dürfen.

Freundliche Grüsse

Sandro Hofer

Corporate Media Relations Manager

