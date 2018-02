Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB) hat angesichts des am Freitag stattfindenden EU-Gipfels eine schnelle Vereinbarung über die künftige Haushaltspolitik verlangt, um eine Beeinträchtigung der Förderprogramme zu vermeiden. "Die Förderpolitik der Europäischen Union ist ein wichtiger Bestandteil des EU-Haushaltes", betonte VÖB-Hauptgeschäftsführerin Iris Bethge. Um das soziale und ökonomische Gefälle zwischen den Regionen zu verringern und Europa zu stärken, plädiere der VÖB für eine kontinuierliche Mittelausstattung.

Bethge forderte, die Staats- und Regierungschefs sollten sich "zügig" auf einen Fahrplan für den Haushalt einigen. "Zwischen den Förderperioden darf keine Förderlücke entstehen", mahnte sie. Die Förderbanken müssten ihre Aktivitäten auch nach Ende der aktuellen Förderperiode kontinuierlich fortführen können. Andernfalls drohe "eine Unterbrechung oder gar das Ende der Förderangebote". Sie verlangte zudem, künftig müssten Förderbedingungen und -kontrolle wesentlich einfacher werden.

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union (EU) wollen bei ihrem informellen Gipfeltreffen ohne Teilnahme Großbritanniens erstmals über den mehrjährigen Finanzrahmen ab 2021 sprechen - also die Zeit nach dem britischen Ausscheiden aus der EU. Deutschland hat im Vorfeld einen "Neuausrichtung" des EU-Haushaltes gefordert.

Der geschäftsführende Bundesfinanzminister Peter Altmaier (CDU) schlug in einem Papier gemeinsam mit seinem italienischen Amtskollegen Pier Carlo Padoan eine Konzentration auf Prioritäten in zentralen Bereichen und eine Reform der EU-Kohäsionspolitik vor. "Die europäischen Steuergelder sollten zur Aufstellung von Investitionsprojekten eingesetzt werden, die für mehr Wachstum und Beschäftigung in den Mitgliedstaaten sorgen", heißt es in dem deutsch-italienischen Vorschlag.

Am Donnerstag hatte sich auch SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles im Bundestag für eine Neuausrichtung der deutschen Europapolitik stark gemacht, bei der nach ihrer Überzeugung die soziale Dimension gestärkt werden und die Ungleichheit der Lebensverhältnisse abgebaut werden soll.

