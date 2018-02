Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Credit Suisse auf "Buy" mit einem Kursziel von 21,50 Franken belassen. Die Kapitalausstattung der großen US-Ableger wichtiger europäischer Investmentbanken sei im vierten Quartal stark gestiegen, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dies gehe aus von der Zentralbank Fed veröffentlichten Daten hervor. Die US-Geschäfte der Institute hätten damit eine größere Chance, den anstehenden Bankenstresstest in den USA zu überstehen, in dem sie erstmals auch einbezogen würden./tav/zb Datum der Analyse: 23.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0049 2018-02-23/11:34

ISIN: CH0012138530