"Ich bin sehr gespannt, wie die Coaches reagieren werden, weil das, was ich mache, ist für sie eher unerwartet", glaubt der 13-jährige Julian aus Kreuzwertheim in Unterfranken. Mit seinem Song "O Mio Babbino Caro" von Puccini erntet der Klassik-und Opern-Fan in der dritten Blind Audition von "The Voice Kids" Standing Ovations und erstaunte Blicke - am Sonntag, 25. Februar 2018, um 20:15 Uhr in SAT.1. "Ich hatte eine Gänsehaut bis zum geht nicht mehr", sagt Coach Max Giesinger. "Vor allem dachte ich, da steht ein 12-jähriges Mädel. Krass wie hoch du mit deiner Stimme kommst. Also sowas hab' ich noch nie in meinem Leben gehört". In einem Duett mit Julian will auch er seine Klassik-Künste zum Besten geben und sorgt dabei besonders bei Mit-Coach Mark Forster für große Emotionen: "Max, seit ich hier bei 'The Voice Kids' bin, war das hier der schönste Moment aller Zeiten".



Schweizer Flavio will Deutschland begeistern



Flavio aus der schweizerischen Gemeinde Thalwil ist mit seinen 13 Jahren bereits ein waschechter Bühnenprofi. Er trat bei einem Leichtathletik-Event live vor 25.000 Zuschauern auf und performte mit Musikgrößen wie Helene Fischer oder Conchita Wurst. In der Schweiz gewann er 2015 eine TV-Show. Kann er mit "Skyfall" von Adele auch in Deutschland überzeugen und die Coaches begeistern? Trotz der Erfahrung, bleibt das Lampen¬fieber: "Ich habe schon sehr viele Auftritte gehabt, aber hier bin ich schon ein bisschen aufgeregt, weil mich die Coaches nicht sehen. Das könnte wirklich eine Gefahr sein."



Das sind die weiteren Talente in der dritten Blind Audition von "The Voice Kids": Chiara (13, Ludwigshafen am Rhein), Oliwia (13, Gernsbach bei Karlsruhe), Daria (11, Purkersdorf/AT), Sven (12, Erfurt), Diana (14, Erfurt), Cristian (13, Heinsberg bei Köln), Jule (11, Nahe bei Schleswig-Holstein), Santiago (14, Olching bei Fürstenfeldbruck), Natalia (13, Berlin), Lena (10, Rödgen bei Darmstadt).



"The Voice Kids" immer sonntags, um 20:15 Uhr, in SAT.1.



Mehr Infos zu "The Voice Kids" auf der Presseseite http://presse.sat1.de/TVK2018 und unter https://www.sat1.de/tv/the-voice-kids.







