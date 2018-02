BERLIN (Dow Jones)--Die designierte SPD-Parteivorsitzende Andrea Nahles will nicht als Ministerin in das Kabinett unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) eintreten. "Wir wollen ein Machtzentrum schaffen für die SPD, Raum für unsere Themen, Raum für Zukunftsdebatten jenseits der Regierung", sagte Nahles bei einer Fragerunde mit Internetnutzern auf Facebook.

Damit ist bis auf Olaf Scholz, der das Finanzressort übernehmen soll, noch unklar, welche Minister die SPD zu stellen gedenkt, sollte sie von der Basis grünes Licht erhalten. Noch eine Woche haben die Mitglieder, um über den Koalitionsvertrag mit der Union und damit den Eintritt ihrer Partei in eine neue große Koalition abzustimmen.

In dem Interview stellte Nahles noch einmal die Erfolge bei Rente, dem Mindestlohn für Lehrlinge und der Einschränkung bei der Befristung von Arbeitsverträgen heraus, die CDU und CSU abgehandelt wurden. "Ich stehe dazu, dass wir hier in Deutschland eine stabile Regierung auf Basis von Koalitionsverträgen bilden", betonte die SPD-Fraktionschefin.

Sie gestand gleichzeitig ein, dass die SPD mit dem Abgang von Ex-Parteichef Martin Schulz turbulente Woche hinter sich habe. "Wir haben Einschätzungsfehler gemacht, weil wir nicht ehrlich genug miteinander geredet haben", so die 47-Jährige. Das wolle sie künftig verbessern. Nahles soll auf einem Sonderparteitag am 22. April zur Vorsitzenden gewählt werden. Sie wäre die erste Frau in der 150-jährigen Geschichte der SPD.

