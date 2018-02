Stuttgart - Für den Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) begann die vergangene Handelswoche wenig erfreulich, so die Börse Stuttgart.Bereits am Montagvormittag sei das deutsche Anleihenbarometer bis auf ein vorläufiges Wochentief von 157,44 Prozentpunkten gefallen. Erst gegen Mittag habe der Abgabedruck etwas nachgelassen. Erstaunlich sei in dieser Woche die doch - zumindest für den Bund-Future - erhöhte Schwankungsfreude gewesen. Allein am Dienstag habe das deutsche Anleihenbarometer intraday um mehr als 100 Basispunkte geschwankt. Als Stütze für den Rentenmarkt habe sich ein unerwartet schwacher ifo-Geschäftsklimaindex erwiesen: Der Rücksetzer am deutschen Aktienmarkt sei quasi diametral vom Bund-Future zu Gewinnen genutzt worden. (23.02.2018/alc/a/a)

