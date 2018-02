Stuttgart - Anleihen, die in Südafrikanischem Rand notieren, wurden diese Woche von unseren Anlegern sowohl verstärkt ge- als auch verkauft - unter anderem beispielsweise eine Anleihe (ISIN XS0875328790/ WKN A1HEXE) der Coöperative Rabobank, so die Börse Stuttgart.Sie sei mit 6 Prozent p.a. verzinst und laufe bis Januar 2019. Die erhöhte Volatilität hänge mit dem politischen Umbruch zusammen, der durch den Rücktritt Jacob Zumas als Präsident Südafrikas ausgelöst worden sei - und Südafrikas Finanzmarkt beflügelt habe. Auf Zumas Nachfolger warte nun als eine der dringlichsten Aufgaben, zu vermeiden, dass die Kreditwürdigkeit Südafrikas leide. Würden Anleihen in der Landeswährung Rand auf Ramschniveau herabgestuft, könnten diese aus dem Citigroup Bond Index ausgeschlossen werden. Das würde bedeuten, dass umgerechnet rund 6,9 Milliarden Euro abfließen würden. Als erste Gegenmaßnahme sei Mitte der Woche zum ersten Mal seit der Apartheid die Mehrwertsteuer erhöht worden. Das habe dem Rand zusätzlich Auftrieb gegeben. (23.02.2018/alc/n/a)

