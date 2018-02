Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Lenzing ist heute der grosse Vormittagsgewinner, deswegen stelle ich die für heute ausgewählten Radar-Aktien nach vorne. Es geht da um die 100-Euro-Challenge zwischen Lenzing und Agrana, beide ATX-Werte waren ja drüber und zuletzt drunter. Lenzing hat das heute für sich mit dem Comeback in der Dreistelligkeit gelöst. Für unser wikifolio bedeutet das mit Lenzing ein kleines Plus und wieder über 100.000, obwohl der ATX zunächst fast ein Prozent im Minus liegt. Verantwortlich dafür war vor allem die OMV, die mehr als drei Prozent einbüsste, was der ATX natürlich spürt. Auf dem Radar: AgranaAgrana wird wohl ebenso den ATX-Platz verlieren, aber das Rennen...

