46,5 Milliarden Euro und damit gut neun Prozent mehr als im Vorjahr werden die grossen deutschen Konzerne nach Berechnungen der DZ Bank an ihre Anteilseigner ausschütten. Diese am Freitag veröffentlichte Zahl bezieht sich auf die 110 Unternehmen, die in DAX, MDAX und TecDAX notiert sind. Die Analysten der DZ Bank gehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...