Die Märkte werden in 2018 aus dem süßen Traum der ultralockeren Geldpolitik erwachen. Wenn die Wirtschaft weiter wachse, könne nach einer Phase der Instabilität eine neue Aktien-Rallye folgen, sagt Didier Saint-Georges von Carmignac.Zehn Jahre lang lebten Investoren in einer geldpolitischen Traumwelt: Die Kurse stiegen in ungeahnte Höhen und die Volatilität versank im vergangenen Jahr in einem Rekord-Tief. Die starken Kurseinbrüche an den Aktienmärkten von Anfang Februar sorgen nun für Verunsicherung. Anleger, die im Januar auf den Zug aufgesprungen sind, haben zum Start Verluste erlitten. Folgt nun das Erwachen aus dieser Traumwelt?

