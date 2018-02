Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Berlin (pts015/23.02.2018/11:35) - "Der Finanzierungsüberschuss ergibt sich aus der Differenz der Einnahmen (1 474,6 Milliarden Euro) und der Ausgaben (1 438,0 Milliarden Euro) des Staates. Bei allen staatlichen Ebenen waren die Einnahmen höher als die Ausgaben. Den höchsten Überschuss im Jahr 2017 realisierten dabei die Länder mit 16,2 Milliarden Euro", so Destatis. Der Staat ist mittlerweile Big Business geworden und entzieht sich zunehmend der parlamentarischen Kontrolle und übt sich in mangelnder Transparenz wie zunehmender Auskunftsunwilligkeit. Bei diesen Überschüssen ist es auch unverständlich, warum die Infrastruktur in Deutschland zerfällt, zu wenige Kitas da sind bis hin, dass deutsche Staatsbürger in Rente gezwungen sind zu kostenlosen Essenausgaben zu gehen und warum rund eine 1 Million Kinder in Deutschland in Armut leben." (PRIKK News) Lesen Sie die vollständige Nachricht auf PRIKK > http://bit.ly/2BLvowA PRIKK.WORLD ist eine europäische Alternative zu Facebook, die dem User kostenlos anbietet: Blogs, Social Media, Marktplatz, Jobplattform, Crowdfunding und tagesaktuelle News. Jeder User hat einen kostenlosen Blog auf PRIKK, der in der Rubrik "Meinungen" der in den tagesaktuellen Nachrichten von PRIKK ausgespielt wird. Die Kommentare drücken nicht die Haltung von PRIKK aus. Mehr über PRIKK > http://www.prikk.world Auf PRIKK gilt: Im Zweifel für die Meinungsfreiheit. Sie wollen mehr aktuelle Nachrichten auf PRIKK lesen > https://www.prikk.world/de/news (Ende) Aussender: Prikk GmbH Ansprechpartner: Naftali Neugebauer E-Mail: naftali.neugebauer@prikk.world Website: www.prikk.world Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180223015

