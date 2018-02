Unterföhring (ots) -



- Startschuss zur Charity Auktion über www.sky.de/mixupart - Sky Arts HD Eigenproduktion "Mix up Art" mit neuer Staffel 3 ab 20. April, u.a. mit Riccardo Simonetti, Moses Pelham und Suzanne Borsody - Kunterbunte Vernissage in der Alten Kongresshalle München gestern Abend, u.a. mit dabei: Christine Neubauer und Wolfgang Flatz, Prof. Werner Mang und Clemens Brocker, Laith al Deen, Lady Bitch Ray, Max Moor und Riccardo Simonetti - Bildmaterial: https://we.tl/LQjcZboNnL



23. Februar 2018 - Das TV-Experiment von Sky Arts HD: Künstler trifft kunstaffinen Promi. Sie kennen einander persönlich nicht, doch sollen sie gemeinsam ein Kunstwerk kreieren - in nur 48 Stunden.



Was dabei herauskommt, bestaunten gestern Abend rund 150 geladene Gäste bei der großen "Mix up Art" Vernissage von Sky Arts HD, dem Kunst- und Kultursender von Sky. Die anwesenden Künstler stellten in der Alten Kongresshalle München ihre neun Werke aus, welche unterschiedlicher nicht sein konnten:



Christine Neubauer und Wolfgang Flatz präsentierten eine 3-teilige Fotoserie inspiriert von großen Werken der Kunstgeschichte, Karikaturist Funke (Dagobert) und Lichtinstallateurin Betty Müh das gegenständliches Lichtobjekt "sashimi". Schönheitschirurg Professor Werner Mang zeigte zusammen mit Bildhauer Clemens Brocker anhand der Holzstatuen "black & white", dass er auch Sinn für die grobere Schnitzkunst hat.



Sänger Laith al Deen schwärmte mit Blick auf seine Installation, bestehend aus zwei bemalten Schaufensterpuppen, von seiner Zusammenarbeit mit Künstlerin Elvira Bach. "Blue Mirror", eine spannende Malerei von Udo Walz und der anwesenden Aktionskünstlern Milo Moirés, war offensichtlich mit vollem Körpereinsatz entstanden. Das mehrteilige Objekt "Love & Peace", eine Koproduktion des letzten Sommer verstorbenen Schlagersängers Gunter Gabriel und des anwesenden Malers und Designers Ralf Metzenmacher, sorgte für andächtige Momente und die vier aus flüssiger Tiergelatine gemalten Werke von Max Moor und Multi-Genre-Künstlerin Marlene Schnabel-Marquardt für nachdenkliche: sie thematisieren u.a. die Flüchtlingskrise in Europa, wie der anwesende Moderator erklärte.



Eine dionysische Skulptur mit dem Titel "Smartha" - einem Zusammenprall von Männerdomäne und Feminismus - präsentierte Rap-Künstlerin Lady Bitch Ray. Sie hatte das Werk mit Comiczeichner und Werner-Erfinder Rötger Feldmann alias Brösel kreiert. Last but not least wurde gestern Abend zum Thema Ozean-Rettung das über 6 Meter große Objekt "Keine Wa(h)l" von Umweltaktivist Dr. Geert Vons und Bildhauer Adam Stubley ausgestellt.



Sky Arts Senderchef Christian Asanger nach dem eröffnenden Bühnentalk mit Sky Arts Moderator Axel Brüggemann: "Ich war bereits während der Produktion unseres etwas anderen TV-Experiments überrascht, welche interessanten Werke herausgekommen sind. Ein jedes erzählte, wie ja auch das Format "Mix up Art" selber, die Geschichte des Zusammentreffens zweier Menschen. Zwei Persönlichkeiten, die sich vorher nicht kannten, und die dank Sky Arts teilweise sogar zu Freunden geworden sind. Alle Werke heute noch einmal gemeinsam an einem Ort zu sehen, ist beeindruckend. Jetzt bin ich gespannt, was die nächsten Paare in der kommenden Staffel kreieren ..."



Und Gastgeberin und Sky Programmchefin Elke Walthelm: "Dass Sky nicht allein für Sport und großartiges Entertainment steht, sondern eben auch für Kunst und Kultur, beweisen wir tagtäglich mit Sky Arts HD. Dabei ist Kunst aus unserer Sicht nicht allein einer Elite vorenthalten, sie soll und darf sich öffnen und ihre integrative Kraft wirken lassen. Und im besten Fall hilft sie dabei, noch mehr Gutes zu tun. So im Fall von "Mix up Art" - denn ab sofort kann jeder um die neun Werken bei unserer Charity Auktion auf www.sky.de/mixupart bieten!"



Unter den geladenen Kunstfreunden waren Medienmacher Ludwig zu Salm sowie die Sky Moderatoren Christina Rann, Sebastian Höffner, Yannick Erkenbrecher und Stefan Hempel, sowie auch Riccardo Simonetti. Der Star-Blogger wird in der Staffel drei von "Mix up Art" (ab 20. April) zusammen mit Aktionskünstlerin Gunhild Kreuzer künstlerisch aktiv. Weitere Paarungen der neuen Episoden, produziert von South & Browse im Auftrag von Sky Arts, sind Produzent und Sänger Moses Pelham mit Pop-Art Künstler Devin Miles sowie Schauspielerin Suzanne Borsody gemeinsam mit Bananenspayer Thomas Baumgärtel.



"Mix up Art", Staffel 1 und 2 ab 23. März immer freitags um 20:15 Uhr die brandneue 3. Staffel ab 20. April auf Sky Arts HD auf Abruf auf Sky Go und Sky On Demand sowie auch auf Streaming-Dienst Sky Ticket



