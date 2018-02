Paris - Europas Aktienmärkte sind aktuell auf Richtungssuche. Die Kursgewinne der Börsen in Übersee stützten am Freitag nur zum Handelsstart, dann bröckelten die moderaten Gewinne ab, zuletzt drehten die Indizes sogar in die Verlustzone. Der EuroStoxx 50 verlor gegen Mittag 0,19 Prozent auf 3425,32 Punkte, was praktisch dem Schlussstand vom vergangenen Freitag entspricht. In der Vorwoche der Leitindex der Eurozone noch 3 Prozent zugelegt. Damit hatte er sich ein Stück weit von seinem jüngsten Kursrutsch erholt.

Der CAC 40 in Paris sank am Freitag um 0,27 Prozent auf 5294,91 Punkte. Der britische FTSE-100 ("Footsie") verlor 0,25 Prozent auf 7234,58 Punkte. Der Euro schwächelte minimal im Vergleich zum US-Dollar, während das britische Pfund leicht zulegte. An den Anleihemärkten sanken die Renditen moderat.

Steigende Anleiherenditen hatten zu dem Kursrutsch ab Mitte Januar beigetragen - denn dies schmälert die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu den festverzinslichen Wertpapieren.

Beim Blick auf die 19 Branchenindizes in Europa stach der Telekomsektor mit einem Plus von 1,7 ...

