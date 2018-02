Bad Marienberg - UBM Development AG (ISIN AT0000815402/ WKN 852735), ein führender Hotelentwickler in Europa, hat vor dem Hintergrund eines sehr positiven Investorenfeedbacks die Emission einer tief nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe) erfolgreich innerhalb weniger Stunden abgeschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...