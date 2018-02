Wien - Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) raten die in 2021 fällige 3,125% Anleihe (ISIN AT0000A15HF7/ WKN A1ZD8U) der DO & CO AG (ISIN AT0000818802/ WKN 915210) auf Total Return Basis und Sicht von sechs Monaten zu kaufen.In den ersten drei Quartalen des GJ 2017/18 sei der Umsatz der DO & CO AG um 8,9% auf EUR 672 Mio. gesunken. Im Airline Catering (-7,3%) hätten nach wie vor das Türkei-Geschäft (Sparmaßnahmen und negative Wechselkursentwicklung) und der Verlust des wichtigsten Kunden in der Ukraine belastet, wohingegen sich im Segment International Event Catering (-20,2%) nach der Fußball-Europameisterschaft im Vorjahr das Fehlen eines Großevents bemerkbar gemacht habe. Zumindest teilweise habe dies jedoch durch die Übernahme des Caterings für den Fußballclub Juventus Turin kompensiert werden können.

