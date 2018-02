Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Das SWR Sommerfestival wirft seine Schatten voraus. Zum achten Mal, vom 25. bis 27. Mai 2018, lädt der SWR ein, Unterhaltung, Musik, Comedy, Talk, Krimi und andere Programmaktionen direkt zu erleben. Ein ganzes Wochenende hält der SWR ein abwechslungsreiches Programm und jede Menge Information für sein Publikum bereit. Besucherinnen und Besucher haben am Sonntag Gelegenheit, sich im Funkhaus Mainz umzuschauen und Einblicke in ein modernes Medienunternehmen zu bekommen. Auf zwei Bühnen präsentieren bekannte Moderatoren des SWR Musiker wie "Feuerherz" und SWR3 Comedians.



Film- und Fernsehvergnügen am Abend



Am Freitag startet das Festivalwochenende mit dem "Langen Fernsehabend". Den Aufschlag machen die Live-Sendung "SWR Landesschau Rheinland-Pfalz" und "So lacht der Südwesten". Während die Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Landesschau alles rund um die Geschehnisse im Land erfahren, dürfen nebenan bei beliebten Komikern, Comedians und Kabarettisten des Südwestens die Lachmuskeln in Position gebracht werden. Um 20 Uhr beginnt eine exklusive "Tatort"-Premiere auf Großbildleinwand. Unter freiem Himmel können Tatort-Freunde zusammen mit den Hauptdarstellerinnen Ulrike Folkerts und Lisa Bitter verfolgen, wie das Kommissarinnen-Duo Lena Odenthal und Johanna Stern seinen neuesten Fall aufrollt.



Berühmte Popsongs und ihre Geschichte



Der Samstagabend steht ganz im Zeichen der Musik. Die Show "SWR1 Hits und Storys" führt in die vielseitige Welt großartiger Popsongs. Musikexperte Werner Köhler erzählt zusammen mit der Band "Pop-History" die Geschichte hinter den Songs.



Tag der offenen Tür - schauen, fragen, mitmachen Der SWR lädt am Sonntag zum Tag der offenen Tür. Einmal die Moderatoren von Radio oder Fernsehen treffen? Einmal selbst am Mikrofon im Studio stehen? Einmal ganz viele Fragen über Kamera, Green-Box und Verkehrsmeldungen stellen? Bei einem großen Rundgang durch das Funkhaus können Groß und Klein einen Blick hinter die Kulissen des Senders werfen. Auf zwei Bühnen treten SWR3 Comedians, die Schlager-Boygroup "Feuerherz" und andere Entertainer auf.



Das vorläufige Programm im Überblick:



Fr., 25. Mai Langer Fernsehabend, mit "Landesschau Rheinland-Pfalz" und "So lacht der Südwesten!", Funkhaus Mainz, die Karten werden im Internet verlost; "Tatort"-Premiere open air mit Ulrike Folkerts und Lisa Bitter, ab 20 Uhr, Funkhaus Mainz, Eintritt frei Sa., 26. Mai "SWR1 Hits und Storys", Frankfurter Hof, (Veranstaltung ist bereits ausverkauft So., 27. Mai Tag der offenen Tür, 11-17 Uhr, Funkhaus Mainz, Eintritt frei



Fotos über ARD-Foto.de



Weitere und stets aktuelle Informationen zum SWR Sommerfestival und zu den Tickets unter www.SWR.de/sommerfestival/mainz



Pressekontakt: Heike Rossel, Tel. 06131 929 33272, heike.rossel@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2