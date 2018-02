Zum dritten Mal in Folge erhöht die Deutsche Telekom ihre Dividende. Die Anleger kann das kaum aus ihrer Lethargie wecken. (Noch) steckt die Aktie in einer Baisse. Es findet sich immer was: zu wenig Gewinn, zu hohe Investitionen, zu schlechte Zukunftsaussichten ... Aber ist dieser hartnäckige Pessimismus vielleicht ein Hinweis auf eine bevorstehende Wende? Attraktiv werden durch die hohe Dividende auch Bonus-Zertifikate. Beispiel: CE8P9V mit einer Rendite-Chance von mehr als zwölf Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...