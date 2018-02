Die Investmentbank Oddo BHF hat die Einstufung für Grammer nach einer Investorenkonferenz des Hauses auf "Neutral" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Autozulieferer sei ein sehr gut positionierter Anbieter, habe in seinem Segment aber eher gedämpfte Aussichten, schrieb Analyst Harald Eggeling in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Konzern habe zwar unerwartet starke operative Fortschritte in 2017 gemacht und die Margen dürften Rückenwind durch das attraktive Umsatzwachstum im Geschäft mit Sitzsystemen erhalten - gleichwohl erscheine das Profitabilitätsziel für 2021 immer noch ambitioniert./tav/ag Datum der Analyse: 23.02.2018

ISIN: DE0005895403