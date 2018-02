Digitalisierung, Globalisierung und Informationsflut: Die Unternehmenswelt wird immer komplexer. Prominente Manager verraten, wie sie trotzdem kluge Entscheidungen treffen.

Manchmal kann eine Krise auch ein wahrer Glücksfall sein. Weil sie die Chance auf einen Neuanfang birgt. Und weil sie radikale Entscheidungen zulässt. Als Friedrich Joussen 2013 vom Telekommunikationskonzern Vodafone zu Tui wechselte, verlor der Touristikkonzern jedes Jahr einen dreistelligen Millionenbetrag. Joussen fand bei seinem Amtsantritt einen Gemischtwarenladen mit Containerschiffen, eigenen Flugzeugen und Pauschalreisen für Westeuropäer vor.

Zu breit aufgestellt, befand der gebürtige Duisburger schnell - und begann, den Konzern radikal umzubauen. Heute setzt Tui auf weltweite Urlaubsreisen mit dem Schwerpunkt auf die renditeträchtigsten Reisebestandteile wie Hotels und Kreuzfahrten.

Der Strategiewechsel hat sich bewährt. Als Joussen übernahm, lag der Gewinn bei 128 Millionen Euro. 2016 lag der Umsatz bei 17 Milliarden Euro. Dank Joussens Umbau verdient Tui nicht nur mehr, der Konzern ist auch profitabler als Konkurrenten wie Thomas Cook oder FTI.

Doch wie konnte der studierte Elektrotechniker als Branchenfremder so schnell Ergebnisse erzielen? "In unsicheren Zeiten lassen sich unpopuläre Entscheidungen sicherlich besser durchsetzen", resümierte Joussen am Donnerstagabend im Münchener Kohlebunker, als er die Auszeichnung zum "Entscheidungsmacher" des Jahres entgegennahm, die die WirtschaftsWoche und das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG zum zweiten Mal gemeinsam verliehen.Joussen konnte sich mit seiner Entscheidung gegen zahlreiche prominente Manager durchsetzen. Ebenfalls nominiert waren in diesem Jahr RTL-Managerin Anke Schäferkordt, BMW-Marketing-Managerin Hildegard Wortmann, Infineon-Chef Reinhard Ploss und Evotec-CEO Werner Lanthaler.

Es ist aber auch alles kompliziert geworden. Internationale Märkte fordern unterschiedliche Produkte. Junge Mitarbeiter wollen anders geführt werden als ältere. Es reicht nicht mehr aus, nur die etablierten Konkurrenten ...

