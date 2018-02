Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat heute entschieden, dass Sperrmüll nicht dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger überlassen werden muss, vielmehr kann er auch von gewerblichen Entsorgungsunternehmen gesammelt werden (BVerwG 7 C 26.16 und 7 C 30.17 vom 23. Februar 2018). Die Überlassungspflicht an den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger bestehe nur für gemischte Abfälle aus privaten ...

