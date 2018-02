Dafür spielen auch die Umgebung, das heißt die Bodenbeschaffenheit und die Installationsbedingungen eine entscheidende Rolle. Wie man mit bifazialen Modulen wirtschaftlich erfolgreich sein kann, diskutierte pv magazine mit Experten in einem Webinar. Im Folgenden finden Sie den ersten Teil der Fragen und Antworten aus dem Webinar mit Initiativpartner Trina Solar.Bifaziale Module sind eine interessante Option, wie sich nicht nur am großen Interesse der Teilnehmer am pv magazine Webinar mit Initiativparter Trina Solar zeigte. Auch die Referenten belegten in vielfältiger Weise, dass man mit zusätzlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...