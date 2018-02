Frankfurt am Main (ots) - Das Kundenbindungsprogramm PayHappy! räumte bei den diesjährigen Merchant Payment Ecosystem (MPE) Awards den Preis für die beste Innovation am POS, sprich Zahlkartenterminal, ab. Der speziell für kleine und mittelgroße Händlerkunden konzipierte Mehrwertdienst wurde im letzten Jahr von BS PAYONE, Full-Service-Zahlungsanbieter in Frankfurt am Main, erfolgreich auf den deutschen Markt gebracht.



Die Preisverleihung fand am 21. Februar 2018 im Rahmen der Merchant-Payment-Ecosystem-Konferenz in Berlin statt. Zum mittlerweile 11. Mal trafen sich Händler, Zahlungsdienstleister, Fintechs und andere Größen der Payment-Branche und diskutierten über die neusten Entwicklungen rund um das Bezahlen im Handel. Auch in diesem Jahr war das Highlight des Events wieder die Verleihung der MPE Awards in insgesamt 14 Kategorien.



In der Disziplin "Best POS Innovation/POS Software Payment Application" gab die Fachjury PayHappy! den Vorzug gegenüber zwei weiteren Einreichungen. Niklaus Santschi, CEO von BS PAYONE, sieht den Grund für diese Entscheidung vor allem in der Zugänglichkeit und der großen Verbreitung des Mehrwertdienstes. "Wir haben PayHappy! in erster Linie als einfach zu handhabendes Kundenbindungswerkzeug für kleine und mittelgroße Händler entwickelt, um ihnen wirksame Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie ihr Geschäft weiter ankurbeln können", sagt Santschi.



Am PayHappy!-Programm teilnehmende Händler können ohne großen Aufwand individualisierte Nachrichten und Werbebotschaften auf ihre Kassenbons drucken, um ihre Kunden über Rabattaktionen oder personalisierte Angebote zu informieren. Das flexibel einsetzbare Instrument fördert den Verkauf und lädt Verbraucher dazu ein, das Ladengeschäft öfter aufzusuchen sowie im besten Falle zu einem regelmäßigen Kunden zu werden.



PayHappy! ist seit Mai 2017 live und wird exklusiv von BS PAYONE vertrieben. Zahlt ein Kunde mit einer Kredit- oder Debitkarte, nimmt er automatisch am innovativen Kundenbindungsprogramm teil. Zusätzlich zu den individualisierten Maßnahmen der Händler profitiert der Kartenzahler von regelmäßig stattfindenden bundesweiten Gewinnspielen, die bereits zweimal mit zahlreichen Preisen in Form von regionalen Einkaufsgutscheinen im Wert von je 100 Euro bis hin zu einem Opel Adam als Hauptgewinn lockten. Die nächste Gewinnspielaktion - wie 2017 unterstützt durch Mastercard und regionale Sparkassen - ist für den Frühsommer 2018 geplant.



Mehr Informationen zu PayHappy! unter: www.payhappy.de Mehr Informatonen zu den MPE Awards unter: https://www.merchantpaymentsecosystem.com/awards



Über BS PAYONE



Die BS PAYONE GmbH ist einer der führenden Omnichannel-Payment-Anbieter in Europa. Als Full-Service-Zahlungsdienstleister bietet sie ihren Kunden je nach Bedarf sowohl standardisierte als auch individuelle Payment-Lösungen für den Point of Sale und im E-Commerce an - auf allen Endgeräten und über alle Kanäle.



Unternehmen, die ihren Kunden bargeldloses Bezahlen anbieten möchten, erhalten von BS PAYONE alle Produkte zur automatisierten Abwicklung sämtlicher Zahlungsprozesse aus einer Hand. Dazu zählen die Akzeptanz aller national und international gängigen Kredit- und Debitkarten, alternativer Zahlungsmittel (APMs), Karten- und Automatenterminals für den stationären Handel sowie die automatisierte und ganzheitliche Abwicklung im E-Commerce und für Mobile Payment. Das Unternehmen betreut seine Kunden händlernah, vollumfänglich und mit hohem Qualitätsanspruch durch modernsten Netzbetrieb zur hochsicheren Verarbeitung der Zahlungsdaten.



Die BS PAYONE GmbH hat ihren Sitz in Frankfurt am Main und beschäftigt rund 700 Mitarbeiter an neun Standorten in Europa. Der Payment-Service-Provider ist ein Tochterunternehmen des Deutschen Sparkassenverlags und damit Teil der Sparkassen-Finanzgruppe. BS PAYONE wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht als Zahlungsinstitut zugelassen und wickelt jährlich mehr als eine Milliarde Transaktionen ab. Neben der Unterstützung zahlreicher Sparkassen arbeitet BS PAYONE europaweit für mehr als 255.000 Kunden aus den verschiedensten Branchen - von kleinen und mittelständischen Unternehmen bis hin zu namhaften internationalen Key Accounts.



