Stuttgart - Stark nachgefragt war in dieser Woche die neue Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2G9G64/ WKN A2G9G6) der FCR Immobilien AG, so die Börse Stuttgart.Sie laufe bis Februar 2023 und habe somit eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Verzinsung liege bei halbjährlicher anteiliger Zahlung mit 6 Prozent weit über dem Marktdurchschnitt. Die Anleihe sei ab einer Mindeststückelung von 1.000 Euro zu haben. Da das angepeilte Zeichnungsvolumen von 25 Millionen Euro noch nicht vollständig erreicht sei, könnten Anleger die Anleihe im Rahmen der laufenden Nachplatzierung zu einem Kurs von 100% kaufen. FCR Immobilien sei ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor aus München und werbe bei der Anleihe mit einem umfangreichen Sicherungspaket. Mit dem Erlös solle insbesondere das weitere Wachstum finanziert werden. (23.02.2018/alc/n/a)

